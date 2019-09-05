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Başarılı oyuncular tek çatıda buluştu

Uzun yıllar Düzce belediyesinde Şehir Tiyatrosu Genel sanat yönetmenliği, oyunculuk ve organizasyon sorumlusu olarak görev yapan Selçuk Develi Özel Olarak Tiyatro ve organizasyon çalışmalarına hız verdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:26
Başarılı oyuncular tek çatıda buluştu

Uzun yıllar Düzce belediyesinde Şehir Tiyatrosu Genel sanat yönetmenliği, oyunculuk ve organizasyon sorumlusu olarak görev yapan Selçuk Develi Özel Olarak Tiyatro ve organizasyon çalışmalarına hız verdi.


2008 yılından itibaren Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarda bulunan Selçuk Develi, Belediyeden ayrıldıktan sonra “Selçuk Develi Tiyatrosu” adıyla sezona hızlı hazırlanıyor. Yeni sezona 7 Kocalı Hürmüz oyunu ile hazırlanan Selçuk Develi büyük oyununun yanı sıra bir çocuk oyununu ile perdelerini açmaya hazırlanıyor. Selçuk Develi,yeni çalışmaları ile ilgili “Artık Belediye ile bir bağımız yok. Bundan sonraki çalışmalarımıza özel olarak devam edeceğiz. Şimdi bir Türkiye klasiği olan yedi kocalı Hürmüz oyununu hazırlıyoruz. Kadromuzun Düzce’nin en iyi oyuncularından oluştuğunu söyleyebilirim. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil’in kaleme aldığı, 7 Kocalı Hürmüz farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesinin ardındanyaşanan olayları mizahi ve müzikal bir dille anlatan 2 perdelik müzikal bir oyundur” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:26
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