Başarılı öğrencilere karne ödülü!

Yaz tatiline kısa süre kala öğrenciler başarı teşvik programı için detayları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. İşte, başarı teşvik programı için son gelişmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını açıkladı. Bu müjdeli habere göre, öğrencilere asgari ücretin %60'ı kadar bir ödeme yapılacak ve bu miktar 5.104 TL olacak. Başarı Teşvik Programı, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda değil, Yükseköğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere de uygulanacak. Böylece, hem ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrenciler desteklenmiş olacak. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi karnelerini almaya hazırlanıyor. Bu yıl okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler yaz tatiline girmeye yakın karne parası hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gçetiğimiz aylarda Başarı Teşvik Programı'ndan bahsedilmişti. İlk dönem paraları yatırıldı gözler bu kez ikinci dönem sonuna çevrildi. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere para verilecek. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı şartları neler, ödeme nasıl alınır? İşte merak edilenler...

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.

Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

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Başkan Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Destek verilecek

Bakan Yanık, 'Başarı Teşvik Programı' ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 TL destek sağlayacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kanunlarla belirlenmiş şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki öğrencilere yönelik 'Başarı Teşvik Programı' ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi..

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Sosyal Yardımlardan Faydalanan Çocuklarımız ve Gençlerimize Eğitim-Meslek Edindirme- Kültür-Spor Başarı Teşvik Programı'na ilişkin detayları açıkladı. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki başarılı öğrenciler ile korunmaya ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilecek programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirten Bakan Yanık, yıllık 1,5 milyar lira bütçe ayrıldığını anlattı.

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların başarılarının teşvikiyle yoksulluğun nesilden nesle geçişinde en önemli zincir olan çocukların destekleneceğini ve aileleriyle bu zinciri kırmalarının sağlanacağını vurgulayan Bakan Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız" diye konuştu..

İŞE GİREN MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA DESTEK

Bakan Yanık, programla yurt içinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarından, eğitim öğretim döneminde sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrencilere başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin iki katına kadar tek seferlik başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlayacağız. Ayrıca bu çocuklarımızın aldığı kurs doğrultusunda bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek sağlamış olacağız..

Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar desteği de biz sağlayacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız."