Başarı öyküleri ortaya koyuyor

Atatürk Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalar ile çalışmalar ortaya koyuyor. Üniversite, ‘Hayatın Hizmetinde Hep İleriye’ misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

91 Akademik birimi var

7 Haziran 1957’de kurulan Atatürk Üniversitesi 23 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 45 araştırma merkezi, bir yüksekokul, bir konservatuarla eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettiriyor. Yükseköğretim kurumunda toplam 450 bin öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca 134 önlisans, 142 lisans, 219 yüksek lisans, 180 doktora, 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 677 program yer alıyor.

Yok yok

Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine ev sahipliği yapıyor. 6.5 milyon metrekare açık, 1 milyon metrekare kapalı alana sahip kampüste gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeteryalar, oyun alanları, sinema salonları, sağlık ile spor merkezlerinin yanı sıra yürüyüş parkuru, ve bisiklet yolu mevcut. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânlarıyla ilklerin üniversitesi olmayı başardıklarını belirtti. Çomaklı, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında hem teorik hem pratik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin de altını çizdi. Çomaklı, en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduklarına işaret etti. Bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran ve dünya standartlarında yükseköğretim olanağı sağlayan bir eğitim yuvası olduklarına dikkat çekti.

Dolu dolu kampüs yaşamı

Prof. Dr. Ömer Çomaklı aday öğrencilere ise şöyle seslendi: “Yeni bir hayatın kapıları aralanırken köklü tarihi geçmişi ve 64 yıllık tecrübesiyle Atatürk Üniversitesi ailesi içerisinde sizleri görecek olmaktan çok mutluyuz. Sizlerle birlikte biz de geleceğe dair yeni umutlar besliyoruz. Atatürk Üniversitesi’ni tercih eden her öğrenci, üniversitemizde alacağı kaliteli eğitimle birlikte donanımlı bireyler olarak ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşayacak.”

Dinamik kurum

Tarihine bağlı, kültürel miraslarına sahip çıkan, sürekli gelişen dinamik bir üniversite olduklarını vurgulayan Çomaklı şunları ifade etti: “Atatürk Üniversitesi öğrencilerine sosyal, akademik ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor. Tüm dünyada geçerli eğitim modeliyle bilimi teknolojiyle buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşümle rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor.”

Rakamlarla Atatürk Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 7 Haziran 1957

Bulunduğu İl: Erzurum

Rektör: Prof. Dr. Ömer Çomaklı

Akademik Birimler: 23 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 13 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 45 Araştırma Merkezi

Açıköğretim Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Öğrenci Sayısı:

Örgün Öğretim: 51 Bin 288

İkinci Öğretim: 13 Bin 460

Açıköğretim: 426 Bin 877

Uzaktan Eğitim: 5 Bin 262

Toplam: 496 Bin 887

Yabancı Öğrenci Sayısı: 4 Bin 769

Mezun Sayısı: 486 Bin 261 Akademik

Personel Sayısı: 2 Bin 687

Tel: (442) 231 16 01

Web: www.atauni.edu.tr

YouTube: atatürküniversitesi Instagram, Facebook, Twitter: @atauni1957