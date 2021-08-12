Başarı öyküleri ortaya koyuyor
Etik değerleri gözeten ve idealleri olan nesiler yetiştirmek üzere 1957 yılında kapılarını dünyaya açan, bu yıl itibariyle de 64. yaşını kutlayan Atatürk Üniversitesi başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.
Atatürk Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalar ile çalışmalar ortaya koyuyor. Üniversite, ‘Hayatın Hizmetinde Hep İleriye’ misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
91 Akademik birimi var
7 Haziran 1957’de kurulan Atatürk Üniversitesi 23 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 45 araştırma merkezi, bir yüksekokul, bir konservatuarla eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettiriyor. Yükseköğretim kurumunda toplam 450 bin öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca 134 önlisans, 142 lisans, 219 yüksek lisans, 180 doktora, 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 677 program yer alıyor.
Yok yok
Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine ev sahipliği yapıyor. 6.5 milyon metrekare açık, 1 milyon metrekare kapalı alana sahip kampüste gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeteryalar, oyun alanları, sinema salonları, sağlık ile spor merkezlerinin yanı sıra yürüyüş parkuru, ve bisiklet yolu mevcut. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânlarıyla ilklerin üniversitesi olmayı başardıklarını belirtti. Çomaklı, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında hem teorik hem pratik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin de altını çizdi. Çomaklı, en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduklarına işaret etti. Bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran ve dünya standartlarında yükseköğretim olanağı sağlayan bir eğitim yuvası olduklarına dikkat çekti.
Dolu dolu kampüs yaşamı
Prof. Dr. Ömer Çomaklı aday öğrencilere ise şöyle seslendi: “Yeni bir hayatın kapıları aralanırken köklü tarihi geçmişi ve 64 yıllık tecrübesiyle Atatürk Üniversitesi ailesi içerisinde sizleri görecek olmaktan çok mutluyuz. Sizlerle birlikte biz de geleceğe dair yeni umutlar besliyoruz. Atatürk Üniversitesi’ni tercih eden her öğrenci, üniversitemizde alacağı kaliteli eğitimle birlikte donanımlı bireyler olarak ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşayacak.”
Dinamik kurum
Tarihine bağlı, kültürel miraslarına sahip çıkan, sürekli gelişen dinamik bir üniversite olduklarını vurgulayan Çomaklı şunları ifade etti: “Atatürk Üniversitesi öğrencilerine sosyal, akademik ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor. Tüm dünyada geçerli eğitim modeliyle bilimi teknolojiyle buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşümle rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor.”
Rakamlarla Atatürk Üniversitesi
Kuruluş Tarihi: 7 Haziran 1957
Bulunduğu İl: Erzurum
Rektör: Prof. Dr. Ömer Çomaklı
Akademik Birimler: 23 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 13 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 45 Araştırma Merkezi
Açıköğretim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Öğrenci Sayısı:
Örgün Öğretim: 51 Bin 288
İkinci Öğretim: 13 Bin 460
Açıköğretim: 426 Bin 877
Uzaktan Eğitim: 5 Bin 262
Toplam: 496 Bin 887
Yabancı Öğrenci Sayısı: 4 Bin 769
Mezun Sayısı: 486 Bin 261 Akademik
Personel Sayısı: 2 Bin 687
Tel: (442) 231 16 01
Web: www.atauni.edu.tr
YouTube: atatürküniversitesi Instagram, Facebook, Twitter: @atauni1957