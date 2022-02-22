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Spor Başakşehirli oyuncu Avrupa'nın en iyileri arasında
Spor

Başakşehirli oyuncu Avrupa'nın en iyileri arasında

Marca, Avrupa'nın üst düzey 17 liginde forma giyen 23 yaş altı en iyi 20 stoperi seçti. Listede Başakşehirli Ndayishimiye 6. sırada yer alarak büyük bir başarının altına imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:20:00 -
Başakşehirli oyuncu Avrupa'nın en iyileri arasında

Marca, Avrupa'nın üst düzey 17 liginde forma giyen 23 yaş altı en iyi 20 stoperi seçti. Listede Başakşehirli Ndayishimiye 6. sırada yer alarak büyük bir başarının altına imza attı.

Ocak 2020'de 45 bin euro bonservisle Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve bir süre asgari ücrete oynayan Ndayishimiye, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şubat 2021'de 2.1 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e gelen ve burada takımın banko stoperi olan 23 yaşındaki Burundili oyuncu, listede tepede yer alan isimlerden oldu.

Bu sezon Başakşehir'de 26 maç forma giyen Ndayishimiye, bu karşılaşmalarda 3 asist ve 1 gol kaydetti. 23 yaşındaki stoper Brundi Milli Takımı'nda da 15 kez oynarken, 1 gol attı.

6 - Youssouf Ndayishimiye - Başakşehir / 7,06 puan

 

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