Başakşehir’in yıldız futbolcu açıkladı: Teklif geldi ama kabul etmedim
Başakşehir'in tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Sparta Prag'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Başakşehir'de şampiyonluğu yaşayan Martin Skrtel'e teklifler ardı ardına geliyor.
Martin Skrtel, gelen teklif üzerine Çekya basınına transfer açıklamalarında bulundu.
Martin Skrtel, "Sparta Prag'dan teklif aldım ancak kabul etmedim. Slovakya ve başka ülkelerden de teklifler geldi. Yaşım sebebiyle bu ilgi beni şaşırtıyor" şeklinde konuştu.