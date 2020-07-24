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Spor

Başakşehir’in yıldız futbolcu açıkladı: Teklif geldi ama kabul etmedim

Başakşehir'in tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Sparta Prag'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 08:15:00 -
Başakşehir’in yıldız futbolcu açıkladı: Teklif geldi ama kabul etmedim

Başakşehir'de şampiyonluğu yaşayan Martin Skrtel'e teklifler ardı ardına geliyor.

Martin Skrtel,  gelen teklif üzerine Çekya basınına transfer açıklamalarında bulundu.

Martin Skrtel, "Sparta Prag'dan teklif aldım ancak kabul etmedim. Slovakya ve başka ülkelerden de teklifler geldi. Yaşım sebebiyle bu ilgi beni şaşırtıyor" şeklinde konuştu.

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