Başakşehir'in rakibi kim oldu? Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Lacivert-turunculuların bir üst tura çıkması durumunda eşleşeceği rakip ise belli oldu? Peki, Başakşehir Konferans Ligi 3.turunda hangi takımla eşleşti?
UEFA Konferans Ligi'nde 3.ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2.ön eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Başakşehir bir üst tura kalması durumunda hangi ekiple karşılaşacağı belli oldu.
Başakşehir'in rakibi kim oldu? Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.