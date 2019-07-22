Başakşehir'in rakibi belli oldu Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Kuraya göre, Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Deplasman 13 Ağustos'ta İlk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da rövanş ise 13 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Başakşehir eğer Plzen - Olympiacos eşleşmesinden gelecek rakibini elerse Şampiyonlar Ligi gruplara kalabilmek için ilk ayağı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak.

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