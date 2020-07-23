Başakşehir'in genç yıldızı Deha Sarıahmet Real Madrid'e transfer oldu

İspanyol devi, 17 yaşındaki genç futbolcuyla ön protokol imzaladı. Deha Sarıahmet daha önce Gençlerbirliği ve Boluspor altyapısında da görev yapmıştı. Deha Sarıahmet, orta sahada ve kanatlarda görev yapıyor.

Düzce'de yayın yapan Öncü Haber'e konuşan genç futbolcu, 'Futbola 7 yaşında Düzce Fenerbahçe Okulu'nda başladım. 3-4 sene oynadıktan sonra Boluspor'dan davet aldım. 5-6 sene Boluspor'da oynadıktan sonra Gençlerbirliği'ne gittim.' ifadelerini kullandı.

“Beni 1,5 yıldır takip ediyorlarmış”

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Deha Sarıahmet, 'Menajerim görüşmeleri yaptı. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye - Ukrayna ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçlarımı izlemişler. Şu an çok heyecanlıyım, biraz da düşünceliyim. Kısa sürede İngilizce ve İspanyolca'mı geliştirip oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim' dedi.