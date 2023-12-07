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Spor Başakşehir'den Şanlıurfaspor maçında 'maç saati' tepkisi!
Spor

Başakşehir'den Şanlıurfaspor maçında 'maç saati' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 22:05:00 -
Başakşehir'den Şanlıurfaspor maçında 'maç saati' tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen Başakşehir’de futbolcuların seremoniye çıktığı sırada UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Müsabakanın 30. dakikasında ise stat skorbordunda ’İyi uykular çocuklar’ yazısı gösterildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir’de maç saatine tepki amacıyla Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Mücadele öncesi iki takım futbolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya gelirken, Şampiyonlar Ligi maçlarının saati hatırlatılarak, Şanlıurfaspor mücadelesinin saati protesto edildi. Ayrıca müsabakanın 30. dakikasında yine maç saatine tepki olarak ‘İyi uykular çocuklar’ görseli yer aldı.

Başakşehir, gün içinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şanlıurfaspor müsabakasının saatine tepki göstermişti.

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