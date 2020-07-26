Başakşehir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı!
Medipol Başakşehir Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Terim Stadyumu'ndaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli ettiğini ilan etti.
Süper Lig'de Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak bitiren Başakşehir, kulüp olarak ilk ulusal başarısına imza atarken, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Erdoğan'ın forması emekli edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.