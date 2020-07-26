  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Başakşehir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı!

Medipol Başakşehir Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Terim Stadyumu'ndaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli ettiğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:25:00 -
Başakşehir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı!

Süper Lig'de Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak bitiren Başakşehir, kulüp olarak ilk ulusal başarısına imza atarken, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Erdoğan'ın forması emekli edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı