Başakşehir'den büyük hamle

Süper Lig'e kötü bir giriş yapan ve 3'te 0 yaparak hayal kırıklığı oluşturan Medipol Başakşehir, dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez için Everton kulübüne resmi teklif yaptı.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 26 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti.

Yıldız oyuncu daha önce Monaco, Banfield, Bayern Münih, Porto ve Real Madrid gibi dev takımların da formalarını giymişti.