  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Yerel

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza oldu. İlk belirlemelere göre zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.

2 bakanın öldüğü helikopter faciasında perde aralandı! Gana hükümeti kazanın nedenini açıkladı
2 bakanın öldüğü helikopter faciasında perde aralandı! Gana hükümeti kazanın nedenini açıkladı

Gündem

2 bakanın öldüğü helikopter faciasında perde aralandı! Gana hükümeti kazanın nedenini açıkladı

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Yerel

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Bursa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı
Bursa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Yerel

Bursa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu
Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu

Gündem

Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Siyaset

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda bir sorun olduğu yönündeki iftiral..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23