Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza oldu. İlk belirlemelere göre zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.
Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.
Gündem
2 bakanın öldüğü helikopter faciasında perde aralandı! Gana hükümeti kazanın nedenini açıkladı