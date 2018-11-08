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Başakşehir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı  zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:56
Başakşehir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı 68 HP 313  plakalı TIR, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki  34 BJA 426 plakalı TIR'a, daha sonra 34 H 1175 plakalı otomobile arkasından  çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk  edildi.

TIR'da sıkışan sürücü Muhammed Ayhan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla  araçtan çıkarıldı ancak olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Ceset, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 yaralı ise  ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek taraflı yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda  ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:56
  1. Edirne
  2. kaza

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