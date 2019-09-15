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Başakşehir’de uyuşturucu komasına giren kişi hayatını kaybetti

Başakşehir’de kırsal alanda uyuşturucu kullanan bir kişi komaya girerek hayatını kaybetti.

15 Eylül 2019 Pazar 17:37
Başakşehir’de uyuşturucu komasına giren kişi hayatını kaybetti

Başakşehir’de kırsal alanda uyuşturucu kullanan bir kişi komaya girerek hayatını kaybetti.


Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde kırsal bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda tek başına uyuşturucu kullanan Ramazan A. isimli vatandaş komaya girdi. Uyuşturucu komasında hayatını kaybeden Ramazan A.’nın cesedini çevreden geçen vatandaşlar fark edince, olayı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay çevresine şerit çekerken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrol sonrası Ramazan A.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ramazan A.’nın yakınları da olay yerine geldi. Cesedin başında uzun süre bekleyen bazı aile üyeleri, polise bilgi verdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:37
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