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Spor

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına bu hafta yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:57:12 -
Başakşehir’de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına bu hafta yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.


Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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