Başakşehir’de sosyal belediyecilik aile bütçelerine destek oluyor

Başakşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle ilçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırırken aile bütçelerine de doğrudan katkı sunuyor. Uygun fiyatlı ekmek satışından ekonomik araç yıkama hizmetlerine, ücretsiz eğitimlerden kadın ve ileri yaş hizmetlerine kadar birçok çalışma, Başakşehirlilere erişilebilir imkânlarla sunuluyor.

Öğrencinin emeği sofralara bereket katıyor

“Öğrencinin Emeği, Başakşehirlinin Ekmeği” projesi, gençlerin mesleki gelişimine destek olurken ekonomik ve hijyenik ekmeğe erişimi kolaylaştırıyor. Başakşehir Belediyesi ile TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında her gün yaklaşık 3 bin ekmek, Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerindeki üç noktada 11 TL’den satışa sunuluyor.

1 Ekim 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülen projede, okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören 12. sınıf öğrencileri ile Mesleki Eğitim Merkezinde çıraklık ve kalfalık eğitimi alan öğrenciler üretim sürecinde görev alıyor. Hijyen standartlarına uygun şekilde hazırlanan ürünler arasında ekmeğin yanı sıra poğaça, simit, yemek ve çeşitli unlu mamuller de bulunuyor.

Her gün 15 öğrenci, bir alan şefi, bir atölye şefi ve iki usta öğreticinin görev aldığı proje, yoğun ilgi görüyor. Ekmekler gün içerisinde kısa sürede tükenirken, gelen talepler doğrultusunda satış noktalarının ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projeyle gençlerin meslek öğrenmesine destek olurken Başakşehirlilerin sofrasına da katkı sunduklarını belirtti.

Hızlı Yıkama ile ekonomik araç temizliği

Başakşehir Belediyesinin Hızlı Yıkama istasyonları, ekonomik fiyatları ve pratik kullanım modeliyle araç sahiplerine hizmet veriyor. Kayabaşı, Bahçeşehir ve Altınşehir mahallelerinde bulunan istasyonlardan her gün binlerce vatandaş yararlanıyor. Şahintepe Mahallesi’nde hizmete girecek dördüncü istasyonla birlikte hizmet ağı genişleyecek.

Karekodlu ve jetonlu sistemle çalışan istasyonlarda yıkama ve araç içi süpürme hizmetlerinde bir jeton 3 dakika, köpük uygulamasında ise 1 dakika kullanım sağlıyor. “Başakşehirli” mobil uygulaması üzerinden Başak Para ile ödeme yapan Başakşehirli kullanıcılar bir jeton için 25 TL ödüyor. Uygulama üzerinden ödeme yapan ancak Başakşehir’de ikamet etmeyenlerin ücreti 35 TL, uygulama kullanılmadan yapılan ödemelerde ise 50 TL olarak uygulanıyor.

İstasyonlar pazartesi ve salı günleri 10.00–22.00, diğer günlerde 08.30–23.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ücretsiz eğitimlerle her yaşa ulaşılıyor

Başakşehir’deki 12 Kültür Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz eğitimleri ilçe sakinleriyle buluşturuyor. LGS ve YKS hazırlık kurslarının yanı sıra sanat, kültür, etüt ve gelişim programları, yabancı dil, okuma yazma, satranç ve anne-çocuk sınıfları gibi 40’tan fazla branşta eğitim veriliyor. Merkezlerde her hafta 20 binden fazla kursiyer eğitim alırken, geçtiğimiz dönemde 180 binden fazla kişiye ulaşıldı.

BAKMER ve BİZMER’den sosyal destek

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), 16 yaş ve üzerindeki kadınların kişisel gelişimlerine, iyi oluşlarına ve meslek edinmelerine katkı sunuyor. Nisan 2015’te Sular Vadisi’nde hizmete açılan merkezin eğitimleri, Eylül 2018’den itibaren Kültür Yaşam Merkezlerinde de verilmeye başlandı. BAKMER bünyesinde eğitim seminerleri, kültür-sanat kursları, kişisel gelişim atölyeleri ve tematik etkinlikler düzenleniyor. İlçedeki 14 merkezde yaklaşık 60 branşta 6 bin kursiyere eğitim verilirken ücretsiz diyetisyen desteği de sunuluyor. Yaklaşık 35 bin üyesi bulunan BAKMER’in merkez yerleşkesindeki mağaza, kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturarak üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine imkân sağlıyor. 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik Bizim Çınarlar Yaşam Merkezleri (BİZMER) ise Başak, Bahçeşehir, Kayabaşı ve Başakşehir mahallelerindeki dört merkezde hizmet veriyor. Sosyal etkinlik, eğitim, sanat, diyetisyen desteği, sağlık taramaları ile spor ve fiziksel aktivite programları ücretsiz sunuluyor. Önümüzdeki dönemde merkezlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Living Lab ile teknoloji ve inovasyon

Başakşehir Living Lab, 2011’den bu yana çocukları, gençleri ve girişimcileri teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 35 ülkesinden katılımlarla gerçekleştirilen yaklaşık 2 bin 400 eğitim programında 200 binden fazla kişiye sertifikalı eğitim verildi. Merkezde eğitimlerin yanı sıra fiziki uygulamalar, mekân tahsisleri, startup ve kuluçka destekleri de sağlanıyor.

Ailelere sosyal destek

Başakşehir Belediyesinin sosyal destek hizmetleri kapsamında “Hoş Geldin Bebek” projesiyle yeni bebek sahibi aileler ziyaret edilerek temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan hediye çantası veriliyor. İlk kez anne olanlara talep etmeleri hâlinde hemşire desteğiyle yeni doğan bebek bakım eğitimi sunuluyor.

Çölyak hastası vatandaşlara da periyodik olarak glütensiz gıda desteği sağlanırken glütensiz mutfak atölyeleriyle günlük yaşama katkı sunuluyor.

Başakşehir Belediyesi; ekmek, araç bakım, eğitim, kültür, kadın, ileri yaş, teknoloji ve sosyal destek hizmetleriyle sosyal belediyecilik çalışmalarını farklı alanlarda sürdürüyor.