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Aktüel Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın çıktı
Aktüel

Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Plastik ham madde üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:52:26 -
Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de plastik ham madde üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde plastik ham madde üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının, fabrikanın iki yanındaki tekstil atölyelerine sıçramaması için müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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