  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler 15 yaş altı sosyal medya denetimi güçlü olmalı Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası! Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti! Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Yerel Başakşehir'de kış masalı! Şamlar Tabiat Parkı karla birlikte büyüledi!
Yerel

Başakşehir'de kış masalı! Şamlar Tabiat Parkı karla birlikte büyüledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başakşehir'de kış masalı! Şamlar Tabiat Parkı karla birlikte büyüledi!

İstanbul'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

İstanbul etkili olan kar yağışıyla Başakşehir’de bulunan Şamlar Tabikat Parkı beyaza büründü. Kendine hayran bırakan kartpostallık manzara havadan dronla görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren bir çok noktada etkili olan kar yağışı nedeniyle Evlerin ve araçların üzerini karla kaplandı. Başakşehir’de bulunan Şamlar Tabikat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Aralıksız süren kar yağışıyla birlikte Şamlar Tabikat Parkı’nda kartpostallık manzaralar oluştu. İzleyenleri kendine hayran bırakan manzara havadan dronla görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda kar yağışı başladı! İstanbul genelinde eğitim durdu
Taksim Meydanı'nda kar yağışı başladı! İstanbul genelinde eğitim durdu

Gündem

Taksim Meydanı'nda kar yağışı başladı! İstanbul genelinde eğitim durdu

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü
Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Yaşam

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Gündem

Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23