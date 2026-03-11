Ev sahiplerini mutlu edecek haber geldi! Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay’ın bu emsal kararı, kira hukukundaki "kiracı lehine yorum" ilkesinin sınırlarını da çizmiş oldu. Buna göre; eğer taahhütname, kira sözleşmesiyle aynı gün değil de sonraki bir tarihte imzalanmışsa, kiracının "zor durumdaydım" savunması tek başına yeterli olmuyor. Bu karar, ev sahiplerinin elindeki tahliye taahhütnamelerini çok daha güçlü bir hukuki silaha dönüştürüyor.