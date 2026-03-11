  • İSTANBUL
Plastik istilasına son: Tek kullanımlık ürünlere yıl sonunda yasak geliyor!

Çevre kirliliğiyle mücadelede devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Sıfır Atık hareketi kapsamında hazırlanan yeni yönetmelikle, doğada yüzyıllarca yok olmayan plastik çatal, bıçak, tabak ve pipet gibi ürünlerin piyasaya arzı yıl sonundan itibaren yasaklanıyor.

1,5 milyar liralık tasarruf hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasıyla sadece çevre korunmayacak, aynı zamanda ekonomiye de büyük katkı sağlanacak. Düzenleme sayesinde yıllık 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilmesi ve 1,5 milyon ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor.

Hangi ürünler yasak kapsamında?

Yönetmelik taslağına göre, günlük hayatta sıkça kullanılan şu ürünlerin kullanımı sona erdirilecek:

  • Plastik çatal, bıçak, kaşık ve yemek çubukları,
  • Plastik tabaklar ve pipetler,
  • Plastik çubuklu kulak pamukları,
  • Köpükten (EPS) yapılmış gıda ve içecek kapları ile bardaklar.

Bu ürünlerin yerine porselen, cam, ahşap ve kağıt gibi doğa dostu alternatiflerin kullanımı teşvik edilecek.

Vatandaş yasak kararına destek veriyor

TÜİK ile ortaklaşa yapılan araştırmalar, halkın bu karara hazır olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 76,40'ı plastik ürünlerin kısıtlanmasını faydalı bulurken, yüzde 80,12'si ise metal, porselen ve seramik gibi uzun ömürlü ürünlere yönelmeyi desteklediğini belirtti.

Avrupa ile tam uyum sağlanıyor

Türkiye, bu adımla birlikte Avrupa Birliği (AB) Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi'ne de uyum sağlamış olacak. Fransa, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde halihazırda yürürlükte olan benzer yasaklar, plastik kirliliğini azaltmada önemli başarılar elde etti. Türkiye de yıl sonunda yürürlüğe girecek düzenlemeyle bu küresel çevre seferberliğinin güçlü bir parçası olacak.

