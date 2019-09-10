0553 313 94 23

Başakşehir’de Kerbela şehitleri anıldı

Başakşehir Belediyesi’nin Muharrem ayının 10.

10 Eylül 2019 Salı 19:17
Başakşehir’de Kerbela şehitleri anıldı

Başakşehir Belediyesi’nin Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde düzenlediği özel programda, Karbela olayında şehit edilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt dualarla anıldı.


Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki programa Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Tayip Tanrıkulu, Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başakşehir Merkez Camii İmam-Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Şair Dursun Ali Erzincanlı, “Faran Dağları’nda Açan Sevgili”, “Adın gibi Geçer” gibi sevilen şiirleriyle izleyenleri mest etti.



“İnsanlık oldukça Kerbalalar olacak”


Aşure Günü’nün anlam ve önemine dair konuşan İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Müslümanların Muharrem ayının başlamasıyla yeni bir hicri yıla girerken sevinci ve hüznü bir arada yaşadığını belirtti. Döngeloğlu, Kerbelalar’ın bugün de devam ettiğini söyleyerek, “İnsanlık var olduğu müddetçe Kerbelalar olacak. Ne mutlu Hz. Hüseyin gibi, Hz. Zeynep gibi dimdik duranlara” diye konuştu.


Program sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 19:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Diriliş Ertuğrul’ oyuncusu Hanifi Koç’tan ailelere destek ziyareti
    1. ’Diriliş Ertuğrul’ oyuncusu Hanifi..
    2. Kabine toplantısı sonrası İbrahim..
    3. Robert Prosinecki istifadan vazgeçti
    4. Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    5. HDP'den Demirtaş kararına ilk yorum
    6. Kartal’da Yas-ı Muharrem anması..
    7. "İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı..
    8. Başakşehir’de Kerbela şehitleri anıldı
    9. Kuşadası’nda aranan biri firari iki..
    10. Beyoğlu’nda yerli ve yabancı..
    11. Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken..
    12. Medel: Beşiktaş'tan ayrıldım çünkü...
    13. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray..
    14. Aksaray’da firar eden yabancı uyruklu..
    15. 65 yıllık çift aynı gün vefat etti!
    16. Bahçeli: “Kerbela vakası aynı zamanda..
    17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan..
    18. Arınç’ın Ahmet Türk çıkışını..
    19. Trump duyurdu: John Bolton görevden..
    20. Endonezya'da balina köpek balığı..
    21. NCL hastası minik Aysima için kampanya..
    22. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    23. Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu oldu
    24. İngiltere Merkez Bankası negatif faizi..
    25. Lübnan, İsrail ile sınır..
    26. Eski eşinin bıçaklı saldırısına..
    27. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    28. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray..
    29. Anglikan Kilisesi ruhani liderinden..
    30. Mehir ne demek? Mehir neye göre..
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!