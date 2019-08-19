Başakşehir’de ilk kez çocuk sahibi olan ebeveynlere bebek eğitimi

Başakşehir Belediyesi tarafından ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında ilk kez çocuk sahibi olan ebeveynlere eğitim veriliyor.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘yeni doğan bebek eğitimi’ kapsamında ilk kez çocuk sahibi olan aileler evlerinde ziyaret ediliyor. Bir hemşire ve bir sosyal çalışmacıdan oluşan ekipler, ilk bebeğini dünyaya getiren Başakşehirli annelere bebek bakım eğitimi veriyor. Yeni doğan bebeğin bakımıyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgiler uzman hemşireler aracılığıyla annelere aktarılıyor. Ziyarette ailelere eğitimin yanı sıra yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemelerin bulunduğu bebek bakım çantası da hediye ediliyor.

Eğitim, anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, yeni doğan banyosu, bebeklerde uyku düzeni, ağlama krizleri ve kolik, yeni doğan gelişim özellikleri, bebekle ilgili sorunlarla nasıl baş edebileceği gibi önemli konuları kapsıyor. “Yeni doğan bebek eğitimi” ile ilk bebeğini dünyaya getiren annelerin geleneksel ve kulaktan dolma bilgiler yerine daha güvenilir ve sağlıklı bilgilerle bilinçli bir biçimde bebeklerini büyütebilmeleri, ayrıca ilk defa bebek sahibi olmaktan kaynaklanan kaygı ve endişelerinden kurtulmaları amaçlanıyor.

“Herkese tavsiye ederiz”

Başakşehir’de ikamet eden Erdi-Nazik Mece çifti, minik yavruları Sevde dünyaya geldikten sonra eğitim almak için Başakşehir Belediyesine başvurdu. Öğretmen çift, eğitim sayesinde doğru bilinen yanlışları öğrendiklerini belirterek, yeni anne-baba olmuş tüm ailelere eğitimden yararlanmalarını tavsiye etti. Baba Erdi Mece, Başakşehir Belediyesine sosyal medyadan ulaştığını ve eğitim talebinde bulunduğunu dile getirerek, “Kızımız Sevde doğduktan sonra Başakşehir Belediyesine Twitter’dan mesaj attım. Sağ olsunlar hafta sonu olmasına rağmen gece 01.00’de geri dönüş sağlandı ve iletişim bilgilerimiz istendi. Bebek hemşiresi Rahime Hanım ile beraber evimize misafir oldular. Yanlış bildiğimiz birçok şeyin doğrusunu ben bu eğitimde öğrendim. Ben babaların da bu eğitimi alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü baba, anneye destek olan kişidir” dedi.

“Yasin Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Anne Nazik Mece de, kızları doğduktan sonra birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını söyleyerek, “Özellikle emzirme konusunda çok sorun yaşadım. Çok mücadele ettik, birçok yere başvurduk ama bir çözüm bulamadık. Bebek bakımıyla ilgili çok yazı okudum aslında fakat okumakla pratik olarak gösterilmesi çok farklı. Bence bütün ailelerin bebek doğmadan önce böyle bir eğitim alması gerekiyor. Anne adayları, babalar mümkünse, imkân varsa çocuk doğmadan önce, eğer imkân yoksa çocuk doğduktan sonra böyle hizmet almaları, eğitim almaları çok daha faydalı olur. Bu proje için Yasin Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Bu işi çok severek yapıyoruz”

Yeni doğan hemşiresi Rahime Yılmaz, Başakşehir Belediyesi olarak yeni doğan eğitimlerine 1 yıldır devam ettiklerini ifade ederek, “Olumlu sonuçlar alıyoruz. Annelere bebek bakım çantasıyla beraber eğitimler de veriyoruz. Lohusalık psikolojisi, emzirme yöntemleri, anne sütünün önemi, banyo yaptırırken uygulanabilecek teknikler, gaz çıkarılırken uygulanacak teknikler, daha sonra yapılabilecek aspirasyonlarda nasıl müdahale edilecek gibi hayati konularda da bilgi veriyoruz. Ailelerin kendilerine daha çok güvenmelerini sağlayarak, eğitimli ve rahat bir şekilde tadını alarak bebeklerini büyütmeleri hususunda yardımcı oluyoruz. Bu işi çok severek yapıyoruz” şeklinde konuştu.