Gündem Başakşehir’de feci kaza! İSKİ kamyonunun çarptığı kadın öldü
Gündem

Başakşehir’de feci kaza! İSKİ kamyonunun çarptığı kadın öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Şadiye Ordo, İSKİ’ye ait kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir’de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ kurumuna ait Halil İbrahim D. idaresindeki 34 NBL 537 plakalı kamyon, cadde üzerinde karşıya geçen Şadiye Ordo (60) adlı kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerinde hayatını kaybetti

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemelerinde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cenazesi morga götürüldü. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

