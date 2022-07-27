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Yerel Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü...
Yerel

Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü...

Başakşehir'de beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan şoför Sinan Gürsoy, ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 11:16:00 -
Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü...

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir çıkışında saat 09.00 sıralarında Sinan Gürsoy idaresindeki 73 FE 684 plakalı beton mikseri, yol kenarına devrildi. Gürsoy sürücü kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Gürsoy'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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