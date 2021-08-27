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Yerel Başakşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Başakşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Başakşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonrası söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 15:09:00 -
Başakşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Güvencintepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla tahliye etti. Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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