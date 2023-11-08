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Gündem Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın
Gündem

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-11-08 11:00:00 - 2023-11-08 11:06:45

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi’ndeki bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Detaylar eklenecek…

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