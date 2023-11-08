Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın
Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi’ndeki bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi’ndeki bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Detaylar eklenecek…
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