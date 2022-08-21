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Spor Başakşehir, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı
Spor

Başakşehir, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla yenerek. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 23:28:00 -
Başakşehir, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Başakşehir ile Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Özil ilk kez forma giydi

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girerken, turuncu-lacivertlilerin formasını ilk kez bir resmi maçta giydi. İstanbul ekibi, Kayserispor'u 2-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı.

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