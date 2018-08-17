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Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Burnley...

Medipol Başakşehir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'e konuk oldu. Ev sahibi Burnley uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 01:27
Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Burnley...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir 0-0'ın rövanşında Burnley'ye konuk oldu. Turf Moor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Istvan Kovacs yönetti.

İlk 90 dakikası 0-0 beraberlikle sona eren maçın rövanşında Medipol Başakşehir'e tek gollü galibiyet yetiyordu.

İngiltere'deki maç 0-0 tamamlandı ve uzatmalara gitti. Maçın 97. dakikasında İngiliz ekibi Jack Cork'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Medipol Başakşehir gol bulamayınca maç bu skorla sona erdi.

İlk maçtan beraberlikle ayrılan ve rövanşta da rakibine tek golle boyun eğen Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 01:27
  1. Medipol Başakşehir
  2. Burnley
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu
  5. Başakşehir
  6. Jack Cork

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