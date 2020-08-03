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Spor

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 08:22:00 -
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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