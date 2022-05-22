Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve sezonun son hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor.
Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve sezonun son hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor.
İLK 11'LER!
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.
TRABZONSPOR: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1