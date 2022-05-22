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Spor Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Spor

Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve sezonun son hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:38:00 -
Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve sezonun son hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor.

İLK 11'LER!

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

TRABZONSPOR: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

STAT: Fatih Terim
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

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