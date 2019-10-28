Başakşehir Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Trabzonsspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Trabzonsspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'de 9. hafta Başakşehir Trabzonspor maçıyla tamamlandı. İşte, Başakşehir Trabzonspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-2
Zirve yarışı için son derece önemli bir maçta Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.
İki ekip de aradığı golü bulamayınca devre 0-0 sona erdi.
61. dakikada Trobzonspor Sturridge'nin kullandığı penaltı ile öne geçti: 0-1
68. dakikada Başakşehir'in kazandığı penaltı atışını Visca değerlendirdi:1-1
78'de sahnaye çıkan Skrtel, Başakşehir'i öne geçirdi: 2-1
Maçta son sözü 90+6'da Sorloth ilan etti: 2-2
Başakşehir: Mert Günok, Gael Dimitri Clichy, Alexandru Epureanu, Edin Visca, Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Crivellı, Martin Skrtel, Azubuike, Junior
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sosa, Nwakaeme, Sorloth, Sturridge, Pereira, Doğan Erdoğan, Novak