Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Transferde acele etmeyeceğiz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaman, "Hem Türk futbolu hem bizim için hayırlı olsun. Oyunculara her sezon başında söylediğim cümle ile başlamakta fayda var. Bütün takımlar için sakatlıktan uzak, hak ettikleri ölçüde hak ettiklerini almalarının sağlandığı bir sezon olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Dört oyuncu dışında tüm takım burada. Mert yok, milli takımdan döndüğü için izinli. Chadli izinli olacaktı ama şanssız bir sakatlık geçirdi. Onun düzelmesini bekleyeceğiz. Tolga izinli. Yusuf'un beklenmedik, ufak bir problemi çıktı. Dört oyuncumuzun dışında buradayız." dedi.

Kocaman, transferle ilgili gelen bir soruya, "Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener hem Lukas, Zulj ile beraber ana bölgelerdeki eksiklerimizi tamir ettik gibi gözüküyor. Ancak kulübün ve benim de aynı zamanda şöyle bir beklentimiz var; takımı görüp, hazırlık maçları da oynayıp, ondan sonra eksik çıkabilecek yerlere göre pozisyon almakla ilgili düşüncemiz var. Burada öne çıkan mevki, biraz daha merkez forvete doğru bir ağırlığımız olacak. Enzo, Muhammed, Fred ve Atabey de geldi. Onları gözlemleyip, takım uyumlarına bakıp ondan sonra biraz daha o tarafa bakacağız. İlk dönem ve ikinci dönem kampındaki maçlar, bundan sonraki sürece yol verecek." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Medipol Başakşehir'i yeni sezonda şampiyonluğa oynayan takımlar arasında görecek miyiz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Şampiyonluk çok iddialı bir söz ve Başakşehir bunu başarmış bir takım. 2014 yılında Başakşehir olarak faaliyete geçtikten sonra hep o ilk 4'ün içinde yer alan bir takımdı ve en sonunda şampiyonlukla taçlandırdı. Bulunduğum takımlarda hep bunu savundum. 34 haftalık ligde bir takım 51 puan ve üzerine çıkmalı. Bunu istikrarlı hale getirirseniz ondan sonra bunun üstüne koymak ve hedeflere kitlenmek doğal, kolay ve mantıklı olmaya başlıyor. Başakşehir tam da bunu örnek veriyor. Mali hacimle beraber bunu başardı ve doğru zamanda şampiyon oldu. Ondan sonraki süreçte kazanılan coşkunun bir sonraki aşamasında ise büyük hüsran yaşadı. Özellikle ikinci yarıda geldiğimiz süreçte de bu çok kolay çözülmedi. Son 7-8 haftalık periyot, ortalamalarımıza birkaç eksiği ile beraber döndüğümüz bir periyottur. Fenerbahçe maçı ile başlayan ve ondan sonraki süreçte son 7 karşılaşmada sadece 2 gol yiyen bir takım oldu. Puan ortalamalarını 2'lerin üzerine çekebilirsek ondan sonra kurgu yapmak daha kolaylaşıyor. Kuvvetli, sahada kolay çözülmeyen, rakiplerine kolay pozisyon vermeyen bir takım haline gelmek istiyoruz. Burası şampiyon olmuş bir yer olduğuna göre, şampiyonluk için yola çıkmak doğru."

Aykut Kocaman, transferde adı geçen Edin Visca'nın durumu hakkında, "Şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin'in hem oyun gücüyle hem de insani yapısıyla aramızda olmasını tercih ederim. Kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir. Çok sıra dışı şeyler olmadığı sürece her zaman kulübün menfaatlerine uygun davranmaya gayret ettim." açıklamasında bulundu.

Kocaman, "Rafael de şu an burada yok. Yeni sezonda takımda olacak mı?" sorusunu ise "Şu an kadromuz burada." şeklinde yanıtladı.

Sezon hazırlıkları başladıMedipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmana yeni transferler Peter Zulj, Ahmed Kutucu, Lucas Lima ve Şener Özbayraklı da katıldı.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptığı için izinli olan Mert Günok ve Nacer Chadli ile izinli olan Tolga Ciğerci ve sakatlığı bulunan Youssuf Ndayishimiye, antrenmana katılmadı.



Geride kalan sezonu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Muhammet Demir, Alican Özfesli, Atabey Çiçek, Muhammed Şengezer ve Emre Kaplan ise takımla çalıştı.



Antrenman, koşuyla başladı. Pas ve koordinasyon hareketleriyle süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.



Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.