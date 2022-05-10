Başakşehir sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 10 Mayıs Salı
Adalar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Salı günü İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir? İSKİ su kesinti saatleri güncel:
İstanbul’da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği merak ediliyor. Peki, Başakşehir Adalar Sultangazi sular saat kaçta gelir?
Başakşehir sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 10 Mayıs Salı
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.05.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.05.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.