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Yaşam Başakşehir sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 10 Mayıs Salı
Yaşam

Başakşehir sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 10 Mayıs Salı

Adalar sular saat kaçta gelecek? 10 Mayıs Salı günü İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir? İSKİ su kesinti saatleri güncel:

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:35:00 -
Başakşehir sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 10 Mayıs Salı

İstanbul’da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği merak ediliyor. Peki, Başakşehir Adalar Sultangazi sular saat kaçta gelir?

Başakşehir sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri 10 Mayıs Salı

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Maden Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               10.05.2022 09:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               10.05.2022 10:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Esentepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               10.05.2022 10:04

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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