Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Tam 3 kez yakıldı

Geçtiğimiz günlerde bir kısmı faaliyete geçirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda PKK tarafından hain bir sabotaja uğradığı ortaya çıktı. Hastanenin A ve B bloklarında 3 tarafından yangın çıkarıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin şantiyede görevli iki işçi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yangından bir ay önce yangın tüpünü boşaltırken çektikleri videolar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başakşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin şantiye alanında geçtiğimiz 22 Ekim günü A Blok'ta saat 19:00 ve B Blok'ta ise saat 21:45 sıralarında yangın çıktığı kaydedildi.

Çıkan yangının itfaiye ekipleri ve şantiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürüldüğü, özellikle A Blok A3 bölümde çıkan yangında zor tutuşabilecek madde olması, aynı gün farklı bloklarda akşam saatlerinde yangının çıkmasının bu olayın kasten gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Yangın alanının çıkarıldığı şantiyenin çeşitli yerlerine 'Yakında bütün hastaneyi yakacağız, Kobani, Amed, Apo, PKK' şeklinde yazıların belirtildi.

İddianamede, 1 Kasım tarihinde de B Blok 3. Katta benzer mahiyette bir yangının daha meydana geldiği, olay sonrası kolluk kuvvetlerince şantiyede işçi olarak çalışan şüpheliler Ömer Y. ve Selçuk A.'nın tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedildi.

Yangın tüpünü boşaltıp kayda almış

Şüphelilerden Ömer Y.'nin cep telefonu incelemelerinde yangından bir ay önce gece 03:33'te inşaatta bulunan yangın tüpünü boşaltırken ki video görüntüsünün bulunduğu tespit edildi. Görüntülerde örgüt üyelerinin tercih ettiği yüz kapamak için kullanılan bir örtünün de şüphelinin yüzünde takılı vaziyette olduğu, yine şüpheliye ait şantiye alanında kullanılan baret üzerinde 'Heval' ibaresinin yazıldığı anlaşıldı. Telefonda ayrıca PKK terör örgütü propagandası içerikli şarkılar tespit edildi.

Ömer Y.'nin yangın tüpünü boşaltırken ki videosunu Selçuk A.'nın çektiği, bu şekilde Ömer Y.'ye yardımda bulunduğu ve irtibatta oldukları belirlendi.

"Eğlence için boşalttım"

İfadesi alınan şüphelilerden Ömer Y. ifadesinde, yangın olaylarının kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini, Selçuk'un arkadaşı olduğunu, cep telefonunda video olarak kayıtlı bulunan yangın tüpünü eğlenmek amacıyla boşalttığını, videonun da arkadaşı Selçuk tarafından çekildiğini, tüpü boşalttıktan sonra kimseye haber vermediklerini, PKK ile bağının olmadığını iddia etti. Şüpheli Selçuk A. ise ifadesinde Ömer Y. ile aynı ifadeyi verdi.

PKK tarafından gerçekleştirildi

İddianamede, farklı tarihlerde ortaya çıkan yangının meydana geliş şeklinin kendiliğinden değil, bizzat üçüncü bir kişi tarafından kasten ortaya çıkarıldığı ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkede kaos ortamı yaratmaya, huzuru, güvenliği tehlikeye sokmaya yönelik bir çağrısı üzerine çıkarılmış bir olay olduğu değerlendirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Y. ile adli kontrolle serbest kalan Selçuk A. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Yakarak mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Sabah