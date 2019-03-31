Başakşehir seçim sonuçları oy oranları | 2019 Başakşehir yerel seçim sonuçları

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Başakşehir yerel seçim sonuçları, Başakşehir 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Başakşehir partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Başakşehir belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Başakşehir 24 Haziran 2018 seçimlerinde 253,892 seçmen oy kullanırken, Başakşehir’de seçimlere katılım Oranı ise % 88.95 olmuştu.

Başakşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu (Cumhur İttifakı)

CHP Başakşehir belediye başkan adayı Abdulhadi Akmugan (Millet İttifakı)

İYİ Parti Başakşehir belediye başkan adayı Ateş Ünal Erzen

SP Başakşehir belediye başkan adayı Bekir Demirkaya

BTP Başakşehir belediye başkan adayı Orhan Doğan

HDP Başakşehir belediye başkan adayı Seyithan Kırmızı

Vatan Partisi Başakşehir belediye başkan adayı Tülin Saner

AK Parti Başakşehir belediye meclis üyeleri

Yasın Kartoğlu kimdir?

1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Başakşehir belediyesini kim kazandı son dakika

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Başakşehir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 33

HDP % 7

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)