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'Başakşehir sapığı' yakalandı

İstanbul Başakşehir'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:03
'Başakşehir sapığı' yakalandı

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı’nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y.'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı.

KAMERALARI SÖKMEYE ÇALIŞTI

O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı.

YAKALANDI

Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti.  Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:03
  1. İstanbul
  2. Başakşehir
  3. taciz
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    BİZİM CEZALARIMIZ CAYDIRMIYOR. TBMM DE UYUYOR. ATIN KADER MAHKUMLARININ ARASINA CEZASINI KESSİNLER. BİR AN ÖNCE İDAM GELMELİ. YOKSA İNSANLAR KENDİLERİNİ KANUNLARIN YERİNE KOYMAYA BAŞLAR.!!! TBMM ANLADINIZ MI? MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ NİN DİNİNE ÖRFÜNE GÖRE KANUNLAR. BU NE YA İSVİÇRE HUKUKU İTALYA ALMAN HUKUKU FRANSA HUKUKU ALOOOOOO TBMM VALLAHİ ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAM OLUR.
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