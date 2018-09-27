Başakşehir resmen duyurdu! 5 yıllık imza

Resmi açıklama şöyle;

"Altyapı oyuncularımızdan Mustafa Kutay Pekşen ile 5 senelik profesyonel sözleşme imzalandı.

2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay’a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."