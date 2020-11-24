Başakşehir maçı izle canlı | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Başakşehir maçının hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir bu akşam deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir maçı şifresiz izle | CBC Sport nasıl izlenir?

Pek çok futbolsever Başakşehir maçının şifresiz izlenip izlenmeyeceğini araştırıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sports bazı Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz olarak yayınlıyor. CBS Sports Manchester United-Başakşehir maçını şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Peki, CBC Sport uydudan nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500