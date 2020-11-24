  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir maçı şifresiz izle | CBC Sport nasıl izlenir?
Spor

Başakşehir maçı şifresiz izle | CBC Sport nasıl izlenir?

Başakşehir maçı canlı izle | Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Manchester United Başakşehir maçının ne zaman hangi kanalda izleneceğini araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir? | Şifresiz maç izle

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:17:00 -
Başakşehir maçı şifresiz izle | CBC Sport nasıl izlenir?

Başakşehir maçı izle canlı | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Başakşehir maçının hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir bu akşam deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Maçı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir maçı şifresiz izle | CBC Sport nasıl izlenir?

Pek çok futbolsever Başakşehir maçının şifresiz izlenip izlenmeyeceğini araştırıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sports bazı Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz olarak yayınlıyor. CBS Sports Manchester United-Başakşehir maçını şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Peki, CBC Sport uydudan nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500  

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig haftanın programı | Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig haftanın programı | Süper Lig puan durumu güncel

Spor

Süper Lig haftanın programı | Süper Lig puan durumu güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'
Gündem

Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası gündemine Türk Savunma Sanayisi'ni alan Fransız L’Opinion gazetesi, Türklerin el..
İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe
Dünya

İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sar..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay