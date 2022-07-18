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Spor Başakşehir- Maccabi Netanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Başakşehir- Maccabi Netanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netahya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşaher Macabbi Netanya maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:24:00 -
Başakşehir- Maccabi Netanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Başakşehir ile Maccabi Netanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Başakşehir- Maccabi Netanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir 21 Temmuz Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.45'te başlayacak. Başakşehir Maccabi Netanya maçı TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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Spor

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