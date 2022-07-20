Başakşehir-Maccabi Netanya maçı ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.eleme turunda Başakşehir ile Maccabi Netanya karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir-Maccabi Netanya maçı ne zaman? Başakşehir-Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.eleme turu maçında Medipol Başakşehir ile Maccabi Netanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Başakşehir Netanya maçı hangi kanalda?
Başakşehir-Maccabi Netanya maçı ne zaman hangi kanalda?
Başakyehir-Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadelede Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Karşılaşma, TRTSpor'dan canlı yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.
Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.