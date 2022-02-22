Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor kadrosu!
Başakşehir-Konyaspor muhtemel 11’i | Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı sebebiyle ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının ne zaman ayın kaçında oynanacağı merak konusu. Peki, Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir-Konyaspor maçı saat kaçta?
11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya giden futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bu acı olayın ardından 15 Ocak'ta oynanması gereken Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman?
Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor kadrosu!
15 Ocak'ta oynanması gereken Başakşehir-Konyaspor maçı 22 Şubat'a ertelenmişti. İki ekip arasındaki zorlu karşılaşma bugün saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.Mücadele beIN Sport 1'den yayımlanacak. Maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Şeker görev yapacak.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Ömer Ali, Gulbrandsen
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassan