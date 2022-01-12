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Spor Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?
Spor

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig’in 21.haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya gelecekti. Zorlu mücadele ertelendi. Futbolseverler ise Başakşehir-Konyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 15:55:00 -
Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sebeple Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

ürkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Müsabakanın yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından dün bu maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Başakşehir-Konyaspor maçının ne zaman oynanacağına ilişkin bir tarih ise henüz paylaşılmadı.

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