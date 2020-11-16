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Spor Başakşehir hazırlık maçında İstanbulspor'a yenildi
Spor

Başakşehir hazırlık maçında İstanbulspor'a yenildi

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 04:41:00 -
Başakşehir hazırlık maçında İstanbulspor'a yenildi

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ile İstanbulspor, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir'in kulüp tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor'un gollerini 17. dakikada İbrahim Yılmaz, 47. dakikada Ebrar Cumur ve 53. dakikada Onur Ergün kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 34. dakikada Giuliano de Paula attı.

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