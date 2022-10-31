Başakşehir-Giresunspor maç sonucu (Geniş Özet)
Süper Lig'de 12.hafta noktalandı. Futbolseverler haftanın kapanış maçlarından biri olan Başakşehir-Giresunspor maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Başakşehir-Giresunspor maç sonucu (Geniş Özet)
Başakşehir konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Borja Sainz, Başakşehir ceza yayı önündeki Görkem Sağlam'a pasını gönderdi. Bu oyuncu da bekletmeden soldan ceza sahasına giren Hayrullah'ın önüne pasını attı. Hayrullah'ın yakın mesafeden sert şutunda, kaleye giden topu Hasan Ali Kaldırım kayarak önledi. Hasan Ali'den seken top taça gitti.
38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in altıpas önüne yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası önüne uzaklaştırdı. Topu göğsüyle düzeltip önüne alan Ndayishimiye'nin sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
46. dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Bajic'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
65. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın ara pasıyla Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin şutunda, kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
76. dakikada ev sahibi takım 3. golünü attı. Giresunspor savunması çıkmaya çalışırken Savicevic'ten topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
80. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada Bajic kafa ile topu aşırttı, altı pas önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Serginho'nun gelişine vuruşunda top filelere gitti: 3-1.
Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.