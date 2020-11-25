Başakşehir Devler Ligi'nde yıkıldı

Manchester United'la Medipol Başakşehir Old Traffor'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı İngiliz ekibi 4-1 kazandı.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Manchester United, 7. ve 19. dakikada Bruno Fernandes ve 35. dakikada Rashford'un kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan ve birçok gol pozisyonuna giren taraf olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 75. dakikada Deniz Türüç'ün serbest vuruştan kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Manchester United'da, James 90+2. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti.

Medipol Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise puanını 9'a çıkardı.



Medipol Başakşehir gruptaki 5. maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Manchester United, ise PSG'yi konuk edecek.