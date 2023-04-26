Başakşehir Belediyesi’nin Rönesans Holding ile birlikte hayata geçirdiği konteyner kentler, depremzedelere umut oldu. Depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılayacak bin 842 konteyner, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Başakşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaraları sarmak adına Malatya’nın dört ilçesinde yedi konteyner kent kurdu. Kalıcı konutlar inşa edilene kadar depremzede vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Yeşilyurt ilçelerindeki konteyner kentlerde hazırlıklar tamamlandı. İş insanı ve Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak’ın katkıları ve Birleşim Mühendislik’in teknik destek sağladığı konteyner kentlerin teslim törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı.

“Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk”

Depremzede ailelere sıcak bir yuva olacak konteyner kentler, altyapıdan atık su ve temiz su hatlarına, elektrik tesisatlarından aydınlatma hatlarına kadar tüm çalışmaların bitirilerek, oturuma hazır hale getirildi. Teslim töreninin yapıldığı Kayakavak 6 Nolu Konteyner Kent’te afetzedelere hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Milletimiz tüm zorlukları birlikte aştı. Bu kadar büyük bir alanda devletimizin her kademesi çalışma yürüttü, yürütmeye de devam ediyor. Afet bölgesinde alınan kararlarla yaraları çok hızlı bir şekilde sarıyoruz. Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk.” dedi.

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“İstanbul’dan en fazla yardım tırı gönderen ilçe olduk”

Yedi konteyner kentte yaklaşık iki bin konteynerin hak sahibi ailelere teslim edileceğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir hemşehriniz olarak depremin ilk gününden itibaren tüm imkânlarımızla yanınızda olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İstanbul’dan en fazla yardım tırı gönderen ilçe olduk. Sizlere yaşam alanları oluşturmak için konteyner kentlerimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız. Çok büyük bir afet yaşadık. Bu süreci el birliği ile aşacağız. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın, ülkemizi korusun.” ifadelerini kullandı.

“Malatya’yı yeniden inşa edeceğiz”

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da 6 Mayıs’a kadar çalışmaları tamamlayarak tüm konteynerlerin teslim edileceğini söyledi. Yaraları sarmak için el ele verdiklerini belirten Ilıcak, “İmece usulü işle bir araya geldik. Tek derdimiz vardı; yaraları sarmak ve bir nebze destek olmak. Gidenleri geri getirmek mümkün değil ama hep birlikte çalışarak Malatya’yı yeniden inşa edeceğiz. Konteyner kentlerin inşasında her zaman destek veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.