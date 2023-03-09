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Aktüel Başakşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin ilk etabı tamamlandı
Aktüel

Başakşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin ilk etabı tamamlandı

Başakşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan konteyner kentin ilk etabında çalışmalar tamamlandı. 76 depremzede aileye yuva olacak konteynerler oturuma hazır hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 20:07:00 -
Başakşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin ilk etabı tamamlandı

Erdoğan Gül

Başakşehir Belediyesi’nin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzedelere yönelik hizmetleri devam ediyor. Çalışmalar kapsamında depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı. Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilerek 76 konteyner oturuma hazır hale getirildi.

“Cuma günü AFAD’a teslim edilecek”

Eşyalarıyla birlikte hazırlanan ve 76 aileye yuva olacak konteynerler cuma günü AFAD yetkililerine teslim edilecek. Çevresi çim ve çit uygulamasıyla kapatılan konteyner kentte çocuklar için oyun parkı da hazırlandı. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü konteyner kente bin 396 konteyner kurulması hedefleniyor.
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