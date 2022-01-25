Başakşehir Belediyesi İBB'nin ayıbını temizliyor
İBB'nin kar nedeniyle kötü sınav verdiği bir dönemde Başakşehir Belediyesi yolda kalanların yardımına yetişti.
Kar nedeniyle İstanbul'da yollar tam bir ızdıraba dönüşürken İBB'nin yapamadığını yapan Başakşehir Belediyesi yolda kalanların yardımına yetişti.
Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:
Değerli Başakşehirliler
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalmış vatandaşlarımız için Millet Kıraathanesi, Spor Parkları ve 5 Bilgievimiz açıktır.
Şahintepe Bilgievi
Altınşehir Bilgievi
Kayaşehir Bilgievi
Cevdet Kılıçlar Bilgievi (Başakşehir Mah.)
Cemil Meriç Bilgievi (Başak Mah.)