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Gündem Başakşehir Belediyesi İBB'nin ayıbını temizliyor
Gündem

Başakşehir Belediyesi İBB'nin ayıbını temizliyor

İBB'nin kar nedeniyle kötü sınav verdiği bir dönemde Başakşehir Belediyesi yolda kalanların yardımına yetişti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 00:03:00 -
Başakşehir Belediyesi İBB'nin ayıbını temizliyor

Kar nedeniyle İstanbul'da yollar tam bir ızdıraba dönüşürken İBB'nin yapamadığını yapan Başakşehir Belediyesi yolda kalanların yardımına yetişti.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Değerli Başakşehirliler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalmış vatandaşlarımız için Millet Kıraathanesi, Spor Parkları ve 5 Bilgievimiz açıktır.

Şahintepe Bilgievi
Altınşehir Bilgievi
Kayaşehir Bilgievi
Cevdet Kılıçlar Bilgievi (Başakşehir Mah.)
Cemil Meriç Bilgievi (Başak Mah.)

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