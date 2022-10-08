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Spor Başakşehir, Bayern Münih'le yarışıyor
Spor

Başakşehir, Bayern Münih'le yarışıyor

Avrupa'da bu sezon grup aşamasında sadece 3 takım kalesinde gol görmedi. Bu kulüpler Bayern Münih, Club Brugge ve Başakşehir.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:40:00 -
Başakşehir, Bayern Münih'le yarışıyor

Bu sezon ne ligde ne de Avrupa'da yenilgi yüzü gören Başakşehir, son olarak önceki gün Konferans Ligi'nde Riga ile golsüz berabere kaldı. Bu arada temsilcimiz, çok önemli bir istatistiğin de altına imza attı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 96 takım mücadele ediyor. Söz konusu takımların arasında ise sadece 3 takım gol yemedi.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Belçika ekiplerinden Club Brugge'un dışında temsilcimiz de kalesini gole kapatan bir diğer takım oldu. Ayrıca, grubunda 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Turuncu-Lacivertliler, ülke puanına da bin puanlık ciddi bir katkı sağladı.

Öte yandan Riga maçında hasta olmasına rağmen aldığı serumlar ile birlikte takımını yalnız bırakmayan Emre Belözoğlu da her zaman oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

Belözoğlu, "Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu. Zemin ne olursa olsun oyunumuza sadık kalacağız. 3 gündür hastayım, takımımla beraber olamadım. Bizim oyunumuzu bozup geçiş oyunlarıyla atak yapmaya çalışan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Merkezde dağınık bir görüntü sergiledik" dedi.

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