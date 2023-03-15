Başakşehir, Avrupa'da ağır yenilgi aldı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Hedefi taraftarı önünde galibiyete uzanmak olan Başakşehir, büyük hüsran yaşadı. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'daki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılarak çeyrek finali göremeden veda etti.

3 dakikada dağıttı

Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.

Başakşehir geç tutundu

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir oyuna ortak oldu ancak beklenen goller gelmedi. Adnan Januzaj, skoru 4-1'e indiren golü kaydetti. Maç 4-1'lik skorla kapandı ve ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne Son 16 Turu'nda havlu attı.

Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Bastien Benoit yönetti. Yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.